Башкан Гагаузии после поездки в Москву поедет в Турцию

Евгения Гуцул (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед возвращением домой после визита в Москву намерена еще посетить Турцию, сообщил ТАСС.

«Пока не могу сказать, когда назад домой. У меня еще есть мероприятия, встречи в Турции», — сказала башкан (губернатор) автономии.

Гуцул трижды за прошедшие месяцы побывала в Москве. В минувшие выходные она посетила съезд молдавских политиков, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС. На нем было объявлено о создании политического блока «Победа». Гуцул стала его исполнительным секретарем.

В начале апреля глава Гагаузии встретилась с председателем банка ПСБ Петром Фрадковым. Они подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. В частности, руководство Гагаузии и руководство ПСБ договорились открыть счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам автономного территориального образования Молдавии.