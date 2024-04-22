Башкан Гагаузии после поездки в Москву поедет в Турцию
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед возвращением домой после визита в Москву намерена еще посетить Турцию, сообщил ТАСС.
«Пока не могу сказать, когда назад домой. У меня еще есть мероприятия, встречи в Турции», — сказала башкан (губернатор) автономии.
Гуцул трижды за прошедшие месяцы побывала в Москве. В минувшие выходные она посетила съезд молдавских политиков, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС. На нем было объявлено о создании политического блока «Победа». Гуцул стала его исполнительным секретарем.
В начале апреля глава Гагаузии встретилась с председателем банка ПСБ Петром Фрадковым. Они подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. В частности, руководство Гагаузии и руководство ПСБ договорились открыть счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам автономного территориального образования Молдавии.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии. Его столицей является город Комрат. Конституция Молдавии закрепляет в ст. 111 за Гагаузией статус автономии.
2 апреля антикоррупционная прокуратура Молдавии предъявила Гуцул обвинения. Дело, по которому она проходит, заведено два года назад в отношении партии «Шор», которую создал оппозиционный политик и предприниматель Илан Шор. Гуцул шла на выборы башкана — главы региона — от этой партии в мае 2023 года. Летом власти Молдавии признали партию «Шор» неконституционной.
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