Глава Гагаузии Гуцул прибыла в Москву

Евгения Гуцул (Фото: EvgheniaGutul / X)

Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву на съезд молдавских политиков, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, сообщил ТАСС.

На вопрос о том, с кем Гуцул намерена общаться в Москве, она сказала, что пока никак не может ответить, «но встречи будут».

По данным «РИА Новости», съезд проходит в одной из гостиниц в центре Москвы. Участие в нем примут в том числе лидеры партий «Возрождение» и VICTORIE, а также беглый молдавский бизнесмен Илан Шор.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии. Его столицей является город Комрат. Конституция Молдавии закрепляет в ст. 111 за Гагаузией статус автономии. 2 апреля антикоррупционная прокуратура Молдавии предъявила Гуцул обвинения. Дело, по которому она проходит, заведено два года назад в отношении партии «Шор», которую создал оппозиционный политик и предприниматель Илан Шор. Гуцул шла на выборы башкана — главы региона — от этой партии в мае 2023 года. Летом власти Молдавии признали партию «Шор» неконституционной.

В середине марта Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят ликвидировать Гагаузскую автономию. По ее словам, Кишинев препятствует развитию Гагаузии, подчеркнув, что правительство страны «чуть ли не каждый день» высказывается на этот счет.

Гуцул вместе с командой прибыла с рабочим визитом в Москву 9 апреля. Глава Гагаузии встретилась с председателем банка ПСБ Петром Фрадковым. Они подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. В частности, руководство Гагаузии и руководство ПСБ договорились открыть счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам автономного территориального образования Молдавии.