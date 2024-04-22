Минобороны доложило об отражении девяти атак ВСУ в ДНР
Российские военные группировки «Центр» улучшили тактическое положение и отразили девять контратак Вооруженных сил Украины в районах Донецкой народной республики, сообщается в ежедневной сводке Минобороны России.
По данным ведомства, бои со штурмовыми группами воздушно-десантной, мотопехотной бригады и егерских бригад, а также с механизированными бригадами ВСУ шли в районах сел Первомайское, Семеновка, Нетайлово и Бердычи в Ясиноватском районе ДНР.
Украинские войска потеряли 365 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder немецкого производства, 12 автомобилей, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-AD», добавили в российском Минобороны.
18 апреля Минобороны отчиталось об уничтожении пункта управления оперативного командования украинских войск «Север». Также, по данным ведомства, авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили два зенитных ракетных комплекса С-300, склад боеприпасов группировки ВСУ «Донецк», склады вооружения и топлива 101-й бригады территориальной обороны Украины.
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