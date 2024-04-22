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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны доложило об отражении девяти атак ВСУ в ДНР

Российские военные группировки «Центр» отразили девять контратак ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные группировки «Центр» улучшили тактическое положение и отразили девять контратак Вооруженных сил Украины в районах Донецкой народной республики, сообщается в ежедневной сводке Минобороны России.

По данным ведомства, бои со штурмовыми группами воздушно-десантной, мотопехотной бригады и егерских бригад, а также с механизированными бригадами ВСУ шли в районах сел Первомайское, Семеновка, Нетайлово и Бердычи в Ясиноватском районе ДНР.

Украинские войска потеряли 365 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder немецкого производства, 12 автомобилей, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-AD», добавили в российском Минобороны.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

18 апреля Минобороны отчиталось об уничтожении пункта управления оперативного командования украинских войск «Север». Также, по данным ведомства, авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили два зенитных ракетных комплекса С-300, склад боеприпасов группировки ВСУ «Донецк», склады вооружения и топлива 101-й бригады территориальной обороны Украины.

Минобороны доложило об отражении девяти атак ВСУ в ДНР
Минобороны доложило об отражении девяти атак ВСУ в ДНР

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