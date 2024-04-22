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Военная операция на Украине ,  
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«Страна» сообщила о побеге украинского пограничника в Молдавию

Украинский пограничник переоделся в гражданское и сбежал в Молдавию
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Одесской области пограничник во время патрулирования границы сбежал в Молдавию. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на рассказ брата служащего.

Инцидент произошел в селе Серпневое Тарутинского района. Ночью пограничник оставил у дерева военную форму и автомат, «пока его напарник дремал», переоделся в гражданское и перешел границу.

После начала военной операции украинские власти ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Военное положение и мобилизацию неоднократно продлевали.

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Фото:Janos Kummer / Getty Images

По данным Государственной пограничной службы Украины, за 2023 год пограничники задержали около 11 тыс. мужчин, предпринявших попытку незаконно покинуть государство.

Представитель ведомства Андрей Демченко заявил, что ежедневно страну пытаются покинуть до 10 уклонистов. Чаще всего военнообязанные пытаются переехать в Молдавию и Румынию, однако попытки заканчиваются неудачей.

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Теги
Одесская область Молдавия уклонисты
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