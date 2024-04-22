ПВО сбила дрон на подлете к Белгороду
Российские средства ПВО сбили дрон в Яковлевском городском округе к северо-западу от Белгорода, сообщил в телеграм-канале областной губернатор Вячеслав Гладков.
Один из разгонных блоков, по словам Гладкова, упал во дворе многоквартирного дома. В результате никто не пострадал, разрушений также нет, написал он.
Яковлевский городской округ с северо-запада примыкает к Белгородскому району, который, в свою очередь, окружает Белгород.
Российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Так, в ночь на 20 апреля дроны сбросили взрывные устройства на белгородское село Пороз. В результате загорелся частный дом, погибли двое — мужчина и женщина. Сын погибшей, писал Гладков, успел выбежать наружу.
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