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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила дрон на подлете к Белгороду

ПВО сбила дрон в Яковлевском городском округе на подлете к Белгороду
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Российские средства ПВО сбили дрон в Яковлевском городском округе к северо-западу от Белгорода, сообщил в телеграм-канале областной губернатор Вячеслав Гладков.

Один из разгонных блоков, по словам Гладкова, упал во дворе многоквартирного дома. В результате никто не пострадал, разрушений также нет, написал он.

Яковлевский городской округ с северо-запада примыкает к Белгородскому району, который, в свою очередь, окружает Белгород.

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Российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Так, в ночь на 20 апреля дроны сбросили взрывные устройства на белгородское село Пороз. В результате загорелся частный дом, погибли двое — мужчина и женщина. Сын погибшей, писал Гладков, успел выбежать наружу.

ПВО сбила дрон на подлете к Белгороду
ПВО сбила дрон на подлете к Белгороду

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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