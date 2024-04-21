 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Правительство выделило Белгородской области ₽2 млрд

Кабмин выделил Белгородской области ₽2 млрд на поддержку жителей и бизнеса

Правительство утвердило выделение Белгородской области более 2 млрд руб. из резервного фонда. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на портале правовой информации.

Выделенные средства пойдут на поддержку жителей региона (800 млн руб.), реконструкцию пострадавших при обстрелах промышленных объектов (987 млн руб), а также выплаты в размере минимальной оплаты труда работникам малого и среднего предпринимательства (264 млн руб.).

Контроль за реализацией выделенных средств будут осуществлять МЧС, Минпромторг и Минэкономразвития — ведомства должны представить в правительство доклад до 1 мая 2025 года.

Гладков анонсировал выплаты жителям отселенных районов
Политика
Вячеслав Гладков

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В начале февраля губернатор Вячеслав Гладков после встречи с Мишустиным пообещал предоставить жилье порядка 235 семьям, которые не могут попасть в свои дома из-за постоянных обстрелов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Белгородская область правительство Михаил Мишустин господдержка
Материалы по теме
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Политика
В Белгородской области беременная погибла при обстреле Новой Таволжанки
Политика
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
В Тбилиси протестующие пришли к президентскому дворцу Политика, 01:23
Правительство выделило Белгородской области ₽2 млрд Политика, 00:53
На Украине предупредили об отключениях электричества на 4-6 часов в сутки Общество, 00:49
В Москве арестовали фигурантов дела о закупке пайков для Минобороны Общество, 00:34
Шесть человек погибли в ДТП на трассе Луганск — Лисичанск Общество, 00:10
Медведев заявил о победе России после одобрения $61 млрд Украине Политика, 20 апр, 23:51
Богомаз сообщил об уничтожении трех дронов над Брянской областью Политика, 20 апр, 23:49
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В Харькове произошел взрыв Политика, 20 апр, 23:39
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 20 апр, 23:32
WP сообщила о предстоящей для США затяжной борьбе за деньги для Украины Политика, 20 апр, 23:28
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье выросло до 15 Общество, 20 апр, 23:18
Захарова заявила, что военная помощь США усугубит мировые кризисы Политика, 20 апр, 22:54
Семья Варданяна сообщила о первом звонке после объявления голодовки Политика, 20 апр, 22:30
Глава Минюста Украины предупредил о мерах по «стимулированию» уклонистов Политика, 20 апр, 22:17