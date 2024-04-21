Правительство выделило Белгородской области ₽2 млрд
Правительство утвердило выделение Белгородской области более 2 млрд руб. из резервного фонда. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на портале правовой информации.
Выделенные средства пойдут на поддержку жителей региона (800 млн руб.), реконструкцию пострадавших при обстрелах промышленных объектов (987 млн руб), а также выплаты в размере минимальной оплаты труда работникам малого и среднего предпринимательства (264 млн руб.).
Контроль за реализацией выделенных средств будут осуществлять МЧС, Минпромторг и Минэкономразвития — ведомства должны представить в правительство доклад до 1 мая 2025 года.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В начале февраля губернатор Вячеслав Гладков после встречи с Мишустиным пообещал предоставить жилье порядка 235 семьям, которые не могут попасть в свои дома из-за постоянных обстрелов.
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