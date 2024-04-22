Сын Маслякова опроверг замену ведущего КВН

Александр Масляков (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Информация о том, что Дмитрий Хрусталев окончательно сменит Александра Маслякова в качестве ведущего игры «Клуб веселых и находчивых» (КВН), не соответствует действительности, сообщил ТАСС сын последнего — Александр Масляков-младший.

«Эта информация на данный момент не соответствует действительности», — сказал он, отметив, что окончательное решение зависит лишь от самого Маслякова.

О том, что новым ведущим КВН вместо Маслякова окончательно должен стать Хрусталев, ранее сообщило издание Life. Масляков после ухода с должности, по его данным, должен контролировать проект изнутри. О том, что Хрусталев выбран преемником Маслякова, также пишет «КП». По ее данным, кандидатуру Хрусталева утвердили как сам Масляков, так и его сын.

Маслякову-старшему 82 года, он ведет КВН с 1964 года. Телеведущий является основателем творческого объединения «АМиК» — продюсера программы, которому принадлежат права на нее. В феврале все права на компанию перешли к Маслякову-младшему.

В феврале 2022 года Масляков сообщил в соцсетях, что заразился коронавирусом. В период болезни его заменяли другие ведущие, в том числе Хрусталев, Валдис Пельш и Дмитрий Нагиев. Спустя девять месяцев Масляков вернулся в шоу, но позднее вновь покинул его. Так, последние эфиры КВН вел Хрусталев.