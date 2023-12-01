МТС сообщил о рекордных продажах смартфонов в России с 2020 года

Фото: Владислав Шатило / РБК

На российском рынке смартфонов с января по ноябрь зафиксированы рекордные продажи с 2020 года, говорится в поступившем в РБК сообщении МТС.

«С января по ноябрь 2023 года в России было продано 27 млн устройств, что больше по сравнению с тем же периодом 2022 и 2021 годов на 28,5 и 4% соответственно. Таким образом, отечественный рынок смартфонов продемонстрировал рекордный показатель продаж в штуках впервые с 2020 года», — сообщили в компании.

Главным фактором роста продаж компания считает рост маркетинговой активности ретейлеров. Аналитики считают также значимым экономический фактор: в течение последних трех лет на рынке наблюдалось падение спроса из-за пандемии и перестройки логистики, однако сейчас он постепенно возвращается к уровню 2019 года, полагают в МТС.

Ранее об абсолютном рекорде продаж смартфонов в России сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка и аналитиков. Источник, близкий к одной из крупных федеральных сетей по продаже электроники, рассказал изданию, что в январе—ноябре в стране было продано около 27 млн устройств, чуть больше, чем в 2020 году.

В 2021-м, по его данным, за тот же период в России продали 26 млн смартфонов, в прошлом году — 21 млн.

О рекордных продажах смартфонов в этом году изданию сообщил и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. С учетом устройств, ввезенных по схеме параллельного импорта, в Россию к декабрю поставили 31,5 млн смартфонов — столько же, сколько в рекордном для рынка 2021-м, рассказал эксперт.

В декабре, по словам Муртазина, в России могут продать еще 2–2,5 млн аппаратов и если этот прогноз сбудется, то общий объем продаж за год вырастет до 33,5–34 млн штук. Это больше, чем когда-либо, пояснил собеседник газеты.

Руководитель департамента «Телеком» «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров связал рост продаж с реализацией отложенного спроса и усилением активности китайских производителей. Влияние последнего фактора подтвердил еще один участник рынка: по его словам, рост связан с активной экспансией китайских компаний, которые пришли на смену ушедшим зарубежным брендам.