Глава ВЦИОМа рассказал о четырех образах будущего у россиян

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров рассказал о четырех образах будущего, среди которых «комфортная Россия» и «великая Россия». Теоретически из них можно создать единый образ «СССР 2.0», или «Советы без коммунистов», считает он

Валерий Федоров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

У россиян существует несколько вариантов образа будущего, каждый из них специфичен для той или иной группы, рассказал в интервью РБК гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

«Первый образ: мы будем жить как на идеализированном Западе, где комфортно, зажиточно и красиво. И, конечно, мирно и спокойно. Для страны в целом таким образом де-факто стала Москва. Этот образ можно назвать «Комфортная Россия», — сказал Федоров.

Второй образ, по его словам, — «это «техно — гаджет — будущее»: «Высокие технологии, полеты на Марс, киборги, беспилотные автомобили и курьеры. Границы проницаемые, мир более или менее един». Такой образ ближе, с одной стороны, инженерно-техническим специалистам, с другой — глобализированной части молодежи, поясняет гендиректор ВЦИОМа.

«Третий образ — «Великая Россия». Страна, которая может сказать «нет!». Ее в мире боятся и уважают за силу и твердость. Страна, которая победила в СВО и на этом не останавливается. Играет важную роль в мире. Это образ будущего для «воюющей России», — говорит Федоров.

Что касается четвертого образа, то его можно назвать «Справедливая Россия», то есть страна, «где неравенство преодолено, где справедливость из лозунга превратилась в норму, где обеспечены равные возможности для детей не только чиновников и миллиардеров, но и простых людей». Этот образ, по словам гендиректора ВЦИОМа, ближе людям в возрасте, в том числе предпенсионном, с умеренно левыми симпатиями, ностальгией по СССР.

Теоретически есть возможность сложить из этих образов единый, считает Федоров: «Я бы назвал этот образ «СССР 2.0». Или «Советы без коммунистов», то есть без коммунистической идеологии». Чтобы у нас было все технически прогрессивно, чтобы мы были обществом с низким неравенством, чтобы была сильная власть, мы были авторитетными в мире и жили комфортно».

Формирование «синтетического образа будущего» является важной задачей для страны, уверен гендиректор ВЦИОМа.

В ноябре прошлого года научную статью об образах будущего для России написал начальник кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев с тремя соавторами. В статье говорилось, что участники дискуссий в рамках поиска «укорененных в российской структуре метафор человека, общества и государства» выявили ряд концепций: «Государство-роман», «Российское будущее — это вторая часть «Мертвых душ», сожженная Гоголем», «Государство — жар-птица», «Родина-мать с лазерным мечом», «Дивный град» и «Пирожок, который гармонично сочетает в себе разное: горькое, кислое и сладкое». По итогам дискуссий в исследовании была сформирована модель «пентабазис»: человек — семья — общество — государство — страна».