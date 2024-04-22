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Политика ,  
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Запущенная с территории КНДР ракета упала вне экономической зоны Японии

NHK: запущенная КНДР баллистическая ракета упала вне экономической зоны Японии
Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images
Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images

Баллистическая ракета, которую запустили из Северной Кореи в сторону Японского моря, упала вне исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на представителя Минобороны страны.

Пуск ракеты произошел около 15:00 (9:00 по мск) 22 апреля. Правительство страны создало экстренную группу для сбора информации о подробностях атаки и нанесенном ущербе.

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Политика
Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Как отмечает телеканал, это четвертый пуск ракеты с начала апреля. В частности, 2 апреля баллистическая ракета также упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. 

На следующий день власти КНДР заявили об успешном испытании новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней и большой дальности «Хвасонпхо-16Б». Пуском руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Боеголовка, отделившись от ракеты, пролетела 1 тыс. км, достигнув максимальной высоты в 101,1 км, и упала в Японское море, добавило ЦТАК.

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КНДР Северная Корея Япония баллистическая ракета
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