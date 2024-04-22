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В Карачаево-Черкесии неизвестный убил двух полицейских

СК завел дело после убийства двух полицейских при нападении в Карачаево-Черкесии
Нападение на полицейских произошло в ночь на 22 апреля в Карачаевске. Неизвестный расстрелял двух сотрудников МВД и ранил третьего, а также похитил их табельное оружие
Фото: СУ СК России по КЧР
Фото: СУ СК России по КЧР

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело после нападения на полицейских в Карачаевске, в ходе которого двое из них были застрелены, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Дело завели по ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов).

«По данным следствия, 22 апреля 2024 года неустановленное на данный момент лицо совершило нападение на несущий службу наряд полиции МО МВД России «Карачаевский». Фигурант, используя огнестрельное оружие, произвел несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему», — говорится в сообщении.

Погибли двое полицейских, третий госпитализирован.

Местная прокуратура взяла на контроль расследование по факту нападения. В ее сообщении сказано, что нападение произошло около 23:00 21 апреля.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

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Фото:npu.gov.ua

Как пишет телеграм-канал «112», инцидент произошел около полуночи. Погиб в том числе командир наряда. По данным канала, на силовиках не было бронежилетов, они оставили их в служебном «УАЗе». Нападавшие (согласно информации Mash и Baza, их было двое) скрылись, в республике объявлен план «Сирена» для их поимки.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Ольга Ваганова
Карачаево-Черкесия Следственный комитет полицейские
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