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Военная операция на Украине ,  
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Сенатор назвал возможные сроки поставки ATACMS Украине

Сенатор Уорнер допустил, что поставки ATACMS Киеву начнутся на следующей неделе
Сюжет
Военная операция на Украине
ATACMS
ATACMS (Фото: Getty Images)

США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать дальнобойные модификации ракет ATACMS. Об этом заявил глава сенатского комитета по разведке и сенатор от Демократической партии Марк Уорнер в эфире телеканала CBS.

«Нам сообщили, что, как только президент [США Джо Байден] подпишет [закон], убедившись, что конгресс выполнит свою работу, эти вооружения будут отправлены к концу недели», — заявил он.

Уорнер рассчитывает, что «администрация [президента США] была готова в течение последних нескольких месяцев подготовить или предоставить ATACMS».

20 апреля палата представителей США приняла закон о военной помощи Украине на $60,64 млрд, который власти США не могли согласовать с осени 2023 года (сенат одобрил в феврале).

В эту сумму входят в том числе и $23,2 млрд на восполнение запасов США, $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе». $26 млн из основной суммы пойдет на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью.

В законе также предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

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Фото:lockheedmartin.com

ATACMS (Army TACtical Missile System) — это тактическая баллистическая ракета типа «земля — земля». Ее производит американская компания Lockheed Martin.

В зависимости от модификации дальность стрельбы может быть разной. К примеру, у базовой версии ATACMS block I (MGM 140A) она составляет только 165 км, но у ATACMS block IIA (MGM 164B) — уже 300 км.

Украина просит передать модель с максимальной дальностью 300 км. В октябре украинская армия получила модель ATACMS на 165 км.

Москва осуждает любую военную помощь Киеву и полагает, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что одобрение военной помощи Украине еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Киев.

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