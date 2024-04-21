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Наводнения в России ,  
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В трех населенных пунктах в Курганской области объявили срочную эвакуацию

Жителей трех населенных пунктов в Курганской области призвали эвакуироваться
Сюжет
Наводнения в России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Жителей населенных пунктов Речкино, Памятное и Екимово в Курганской области призвали срочно эвакуироваться, об этом сообщила администрация Белозерского муниципального округа в Telegram.

«В связи с высоким ростом уровня воды — незамедлительно эвакуируйтесь», — говорится в сообщении.

По данным гидропоста, на 16:00 (14:00 по мск) 21 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 999 см. Пресс-служба администрации региона предупредила, что вода из Кургана идет в Белозерский округ, где уровень воды держится на отметке в 580 см.

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В Курганской области с 8 апреля из-за угрозы наводнения действует режим ЧС.

Губернатор региона Вадим Шумков призывал местных жителей «не испытывать судьбу» и не оставаться на подтопляемых территориях.

Сложная паводковая ситуация сложилась сразу в нескольких регионах России — в соседней с Курганской Тюменской области, а также в Оренбургской.

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Теги
эвакуация Курганская область паводок
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