В трех населенных пунктах в Курганской области объявили срочную эвакуацию

Фото: МЧС России

Жителей населенных пунктов Речкино, Памятное и Екимово в Курганской области призвали срочно эвакуироваться, об этом сообщила администрация Белозерского муниципального округа в Telegram.

«В связи с высоким ростом уровня воды — незамедлительно эвакуируйтесь», — говорится в сообщении.

По данным гидропоста, на 16:00 (14:00 по мск) 21 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 999 см. Пресс-служба администрации региона предупредила, что вода из Кургана идет в Белозерский округ, где уровень воды держится на отметке в 580 см.

В Курганской области с 8 апреля из-за угрозы наводнения действует режим ЧС.

Губернатор региона Вадим Шумков призывал местных жителей «не испытывать судьбу» и не оставаться на подтопляемых территориях.

Сложная паводковая ситуация сложилась сразу в нескольких регионах России — в соседней с Курганской Тюменской области, а также в Оренбургской.