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Путин проведет совещания по паводкам и экономике и посетит съезд РСПП

Путин проведет совещание по паводкам, встретится с Алиевым и посетит съезд РСПП
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Reuters)

На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет совещание по паводкам, посетит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом говорится в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал телеведущий Павел Зарубин в телеграм-канале.

22 апреля Алиев и Путин проведут переговоры. Также они встретятся с ветеранами — строителями Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В этом году БАМ отмечает свое 50-летие. В программе подчеркнули, что для Алиева это «семейная история» — его отец Гейдар Алиев в советские времена курировал стройку.

Пленарное заседание РСПП запланировано на 25 апреля, а в субботу, 27 апреля, возможно, пройдет совещание президента по экономическим вопросам.

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Фото:Станислав Тихомиров / ТАСС

17 апреля на совещании с членами правительства Путин заявил, что комиссии должны оценивать ущерб от паводков в российских регионах немедленно и без задержек, сразу же после ухода воды.

Президент также отметил, что, когда вода будет сходить, он проведет совещание с главами пострадавших муниципалитетов. На нем будут обсуждаться вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры и жилья.

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Владимир Путин паводки съезд РСПП совещание Ильхам Алиев
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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