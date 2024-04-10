Съезд промышленников и предпринимателей перенесли в третий раз

Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) перенес дату ежегодного съезда на 25 апреля, говорится в поступившем в РБК сообщении объединения.

«XXXIII Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей переносится на 25 апреля 2024 года, начало в 11:00 (мск)», — сообщили в РСПП.

Информацию о мероприятии уже обновили на сайте союза. В объявлении говорится, что съезд пройдет в Светлановском зале Московского международного дома музыки (ММДМ) в Москве по адресу: Космодамианская набережная, дом 52, строение 8.

Это третий перенос съезда. Изначально его планировали провести 15 февраля. Затем мероприятие перенесли на 18 апреля, а после этого — на 17 апреля.

В 2023 году съезд промышленников и предпринимателей прошел 16 марта. В нем принял участие президент Владимир Путин. На мероприятии обсудили «уникальную ситуацию» на рынке из-за ухода иностранцев из России, возобновление «устойчивого роста» внутреннего спроса и снижение инфляции.