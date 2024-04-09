Журналистка немецкой редакции RT получила убежище в России

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Журналистка немецкой редакции RT Дагмар Хенн получила временное убежище в России, сообщила российская редакция RT.

На видео, опубликованном в телеграм-канале издания, сотрудник МВД вручил женщине документы и сообщил, что решение о предоставлении ей убежища было принято 21 марта.

Запрос в полицию делало российское подразделение RT. По его данным, журналистка опасалась за свою жизнь в Германии.

«Хенн не боялась ставить под сомнение официальную версию ФРГ о спецоперации и фейки о Буче, за это в Германии ее могли осудить якобы за публичное преуменьшение геноцида и военных преступлений», — говорится в сообщении RT.

Дагмар Хенн является одним из авторов книги «Честный Донбасс», которая была презентована еще в 2015 году. Книга включает в себя статьи иностранных журналистов, опубликованных в изданиях США, стран Европы и Латинской Америки.

В декабре 2023 года многодетная семья Хардер из Германии тоже получила временное убежище в России. Супруги и шестеро их детей, четверо из которых несовершеннолетние, прибыли в Калужскую область в ноябре того же года. Одной из основных причин переезда они назвали «опасение, что органы ювенальной полиции ФРГ заберут детей», рассказала представитель российского МВД Ирина Волк.