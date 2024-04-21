На месте крушения вертолетов в Японии обнаружили бортовые самописцы

Минору Кихара (Фото: Kyodo / Reuters)

На месте крушения военных вертолетов SH-60K в Японии обнаружили бортовые самописцы, сообщил министр обороны Минору Кихара на пресс-конференции. Его слова приводит Kyodo.

Кихара отметил, что два бортовых самописца нашли неподалеку от места крушения. Во время поисков также были обнаружены, предположительно, лопасти двух вертолетов и другие обломки.

По словам начальника Морских сил самообороны Японии адмирала Рё Сакаи, после авиакатастрофы ведомство приостановило все тренировки с использованием вертолетов SH-60K и создало комиссию по расследованию инцидента.

Один из разбившихся вертолетов был закреплен за авиабазой Комацусима в префектуре Токусима, второй — за авиабазой Омура в префектуре Нагасаки. Причина аварии неизвестна, но, как уточнил Кихара, министерство делает все возможное, чтобы найти и спасти пропавших без вести.

Два патрульных вертолета Японии разбились в Тихом океане утром 21 апреля. Они принимали участие в учебном патрулировании в районе островов Идзу в 600 км к югу от Токио. Один из пилотов потерял связь через минуту после отправки сигнала экстренной помощи, второй — примерно через 25 минут.

На борту были восемь человек, одного из них достали из воды, поиски остальных продолжаются. В спасательной операции участвуют восемь военных кораблей и пять самолетов. По данным NHK, во время учений погода была благоприятной.