Один человек погиб при крушении двух патрульных вертолетов в Японии
Два патрульных вертолета SH-60K морских Сил самообороны Японии разбились в Тихом океане, сообщил министр обороны страны Минору Кихара, передает NHK.
На борту были восемь человек: одного из них достали из воды, поиски остальных продолжаются. В операции участвуют восемь военных кораблей и пять самолетов. Спасатели обнаружили фрагменты одного из вертолетов. Причина катастрофы пока не известна, добавил министр. Как отмечает издание, во время учений погода была благоприятной.
Два вертолета принимали участие в учебном патрулировании в районе островов Идзу в 600 км к югу от Токио. Один из них потерял связь через минуту после отправки сигнала экстренной помощи, другой — примерно через 25 минут. Первый SH-60K принадлежал авиабазе в Нагасаки, второй — базе в префектуре Токусима, уточнил Кихара.
В начале апреле 2023 года вертолет UH-60JA у Окинавы пропал без вести с десятью военнослужащими на борту. Спустя десять дней спасатели обнаружили тела пяти членов экипажа, а также обломки машины. Kyodo пишет, что причины крушения вертолета до сих пор не установлены.
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