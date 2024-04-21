Один человек погиб при крушении двух патрульных вертолетов в Японии

Два патрульных вертолета SH-60K морских Сил самообороны Японии разбились в Тихом океане, сообщил министр обороны страны Минору Кихара, передает NHK.

На борту были восемь человек: одного из них достали из воды, поиски остальных продолжаются. В операции участвуют восемь военных кораблей и пять самолетов. Спасатели обнаружили фрагменты одного из вертолетов. Причина катастрофы пока не известна, добавил министр. Как отмечает издание, во время учений погода была благоприятной.

Два вертолета принимали участие в учебном патрулировании в районе островов Идзу в 600 км к югу от Токио. Один из них потерял связь через минуту после отправки сигнала экстренной помощи, другой — примерно через 25 минут. Первый SH-60K принадлежал авиабазе в Нагасаки, второй — базе в префектуре Токусима, уточнил Кихара.

В начале апреле 2023 года вертолет UH-60JA у Окинавы пропал без вести с десятью военнослужащими на борту. Спустя десять дней спасатели обнаружили тела пяти членов экипажа, а также обломки машины. Kyodo пишет, что причины крушения вертолета до сих пор не установлены.