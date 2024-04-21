Прокуратура: в центре Улан-Удэ пострадал один человек во время стрельбы

В Улан-Удэ один человек пострадал при стрельбе из травмата

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Октябрьском районе в центре Улан-Удэ двое неизвестных открыли стрельбу из травматики, пострадал один человек, сообщила прокуратура Бурятии.

По предварительным данным, около дома № 9 по улице Сахьяновой между группой людей произошел конфликт, в ходе которого двое начали стрелять из огнестрельного травматического оружия. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, отметили в прокуратуре.

Издание «Новая Бурятия» сообщило, что конфликт произошел рядом с ночным клубом.

19 апреля в центре Дербента местный житель открыл стрельбу по человеку в ходе конфликта и скрылся. Ссора возникла на почве «ранее сложившихся неприязненных отношений». Пострадал один человек, его госпитализировали. Стрелка удалось задержать, им оказался 28-летний местный житель.