В Улан-Удэ один человек пострадал при стрельбе из травмата
В Октябрьском районе в центре Улан-Удэ двое неизвестных открыли стрельбу из травматики, пострадал один человек, сообщила прокуратура Бурятии.
По предварительным данным, около дома № 9 по улице Сахьяновой между группой людей произошел конфликт, в ходе которого двое начали стрелять из огнестрельного травматического оружия. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, отметили в прокуратуре.
Издание «Новая Бурятия» сообщило, что конфликт произошел рядом с ночным клубом.
19 апреля в центре Дербента местный житель открыл стрельбу по человеку в ходе конфликта и скрылся. Ссора возникла на почве «ранее сложившихся неприязненных отношений». Пострадал один человек, его госпитализировали. Стрелка удалось задержать, им оказался 28-летний местный житель.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники