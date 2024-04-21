В убийстве главы бурятского села подозревают ее мужа; по данным МК, после ссоры он выстрелил в спящую женщину из ружья

Таисия Леонтьева (Фото: taisialeontyeva / VK)

В Бурятии застрелили главу села Тунка Таисию Леонтьеву, передают местные издания «Ариг Ус», «МК Улан Удэ», «Улан Медиа». Ей было 40 лет.

Убийство произошло около 4:00 (23:00 мск предыдущего дня) в доме, в котором она жила. Следователи подозревают мужа убитой, он находится в больнице.

Накануне убийства супруги были в гостях, после возвращения ночью между ними произошла ссора, выяснил «МК». По данным издания, когда женщина легла спать, ее муж взял ружье и выстрелил ей в голову, она умерла на месте.

«Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщили РБК в пресс-службе следственного управления СК по Бурятии.

РБК обратился за комментарием в администрацию Тункинского района.

Леонтьева стала главой администрации села Тунка шесть лет назад, в 2018 году.

В 2005 году население Тунки достигало примерно 1 тыс. жителей. Село основали в XVII веке, оно служило местом ссылки преступников, в том числе политических. Там отбывали наказание декабристы Юлиан Люблинский и Владимир Толстой, а также основатель польской армии и первый глава возрожденного польского государства Юзеф Пилсудский.