 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Бурятии застрелили главу села

В Бурятии застрелили главу села Тунка Таисию Леонтьеву, подозреваемый — ее муж
В убийстве главы бурятского села подозревают ее мужа; по данным МК, после ссоры он выстрелил в спящую женщину из ружья
Таисия Леонтьева
Таисия Леонтьева (Фото: taisialeontyeva / VK)

В Бурятии застрелили главу села Тунка Таисию Леонтьеву, передают местные издания «Ариг Ус», «МК Улан Удэ», «Улан Медиа». Ей было 40 лет.

Убийство произошло около 4:00 (23:00 мск предыдущего дня) в доме, в котором она жила. Следователи подозревают мужа убитой, он находится в больнице.

Накануне убийства супруги были в гостях, после возвращения ночью между ними произошла ссора, выяснил «МК». По данным издания, когда женщина легла спать, ее муж взял ружье и выстрелил ей в голову, она умерла на месте.

«Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщили РБК в пресс-службе следственного управления СК по Бурятии.

РБК обратился за комментарием в администрацию Тункинского района.

Леонтьева стала главой администрации села Тунка шесть лет назад, в 2018 году.

В 2005 году население Тунки достигало примерно 1 тыс. жителей. Село основали в XVII веке, оно служило местом ссылки преступников, в том числе политических. Там отбывали наказание декабристы Юлиан Люблинский и Владимир Толстой, а также основатель польской армии и первый глава возрожденного польского государства Юзеф Пилсудский.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Виктория Хабарова
Бурятия убийство
Материалы по теме
Подозреваемый в убийстве главы дагестанского села Рубас сдался властям
Общество
Суд отложил арест дяди и брата подозреваемого в убийстве из-за парковки
Общество
В квартире подозреваемого в убийстве байкера в Москве нашли более ₽72 млн
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
Тюменский губернатор рассказал, когда ожидается максимальный паводок Общество, 10:39
В Улан-Удэ один человек пострадал при стрельбе из травмата Общество, 10:32
Почему «Спартак» уволил Абаскаля и как ищут тренера для команды Спорт, 10:25
Война банов: почему Маск и его соцсеть поссорились с Бразилией Pro, 10:10
В Оренбурге вода ушла еще от 205 домов Общество, 10:07
В Севастополе сбили противокорабельную ракету Политика, 10:04
В Бурятии застрелили главу села Общество, 10:03
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Без паспорта ЕС, ВНЖ и счета: как разблокировать активы «голыми руками» Инвестиции, 10:00
Турфирмы заявили о сотнях заявок на туры в Европу и очередях на Шенген Бизнес, 10:00
Украина и Южная Корея заключили рамочное соглашение на $2,1 млрд Политика, 09:44
Почему мы виним себя в отпуске и как это можно побороть Pro, 09:31
У берегов Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 Общество, 09:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:06
Как перевести накопительную пенсию в ПДС: важные нюансы Инвестиции, 09:00