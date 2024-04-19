В Дербенте местный житель открыл стрельбу возле кафе
В центре Дербента местный житель открыл стрельбу по человеку и скрылся, его ищут. Об этом сообщило управление МВД по Дагестану.
По данным полиции, на улице Пушкина в ходе конфликта, который возник на почве «ранее сложившихся неприязненных отношений», 28-летний житель Дербента несколько раз выстрелил в 39-летнего местного жителя из травматического пистолета. Затем нападавший уехал на автомобиле Lexus LX570.
Судя по фото, которое опубликовало МВД, стрельба произошла возле кофейни «Октябрь» по адресу улица Пушкина, 43/3. Пострадавшего мужчину госпитализировали. Личность подозреваемого уже установили, принимаются меры по его задержанию.
Телеграм-канал SHOT сообщал, что нападавший разговаривал с кем-то в кафе, затем выбежал на улицу, достал пистолет и начал стрелять в своего собеседника, который еще находился в заведении. По данным телеграм-канала, пострадавший получил ранение в ногу.
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