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Наводнения в России ,  
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В Оренбурге вода ушла еще от 205 домов

Уровень реки Урал в Оренбурге снизился на 27 см — до отметки 975 см
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Наводнения в России
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Уровень воды реки Урал в Оренбурге за сутки снизился на 27 см и достиг отметки в 975 см, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в телеграм-канале.

«За прошедшие сутки от воды освобождены 205 домов и 205 приусадебных участков. В районе Орска Урал опустился до 509 см, освободив 928 домов с приусадебными участками», — уточнили в пресс-службе властей.

Всего в Оренбургском районе остаются подтопленными 19 населенных пунктов и 22 садово-огороднических товарищества (СНТ). Эвакуировано 11 622 человека, в том числе 3410 детей. В шести пунктах временного размещения находятся 29 человек, в том числе два ребенка.

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Фото:OrenSpas / Telegram

За ночь на 21 апреля уровень воды в Урале упал ниже 10 м и достиг 988 см. Максимальный уровень составил 1187 см, он пошел на спад 14 апреля.

В конце марта ряд регионов столкнулся с наводнениями. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что причиной этого стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки. С подтоплением продолжают бороться в Тюменской, Томской и Курганской областях. В Оренбургской области 4 апреля объявили режим ЧС.

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Теги
Оренбург Оренбургская область паводок Урал
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