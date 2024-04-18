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Наводнения в России ,  
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Под Оренбургом пятый день ищут мужчину, уплывшего кормить животных

«ОренСпас»: под Оренбургом ищут мужчину, уплывшего 13 апреля кормить животных
Сюжет
Наводнения в России
Фото: OrenSpas / Telegram
Фото: OrenSpas / Telegram

Спасатели пятый день ищут мужчину, который уплыл на лодке в затопленное садовое товарищество, чтобы покормить животных, сообщает поисково-спасательный отряд «ОренСпас».

«Мужчина 1974 года рождения 13 апреля 2024 года поплыл на лодке в СНТ «Совнархоз» покормить животных и пропал. Сегодня поисковые мероприятия продолжаются», — говорится в публикации в телеграм-канале.

Имя пропавшего — Иван Сиротин. Отряд призвал тех, кто знает что-то о местонахождении мужчины, обратиться в полицию или в «ОренСпас».

Волонтеры несколько раз выезжали на местность, но не нашли ни пропавшего, ни его лодку. Телефон Сиротина находится вне зоны доступа, уточнили в публикации.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Подтопления в Оренбургской области начались в конце марта. В Орске 5 апреля прорвало насыпную дамбу, которая сдерживала паводок. Позднее вода пришла и в областной центр — Оренбург. По данным на вечер 17 апреля, в регионе в 76 населенных пунктах и 45 СНТ подтоплены 15,5 тыс. домов и 22,8 тыс. приусадебных участков.

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Теги
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