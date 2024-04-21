Уровень воды в Урале у Оренбурга упал ниже 10 м
Уровень воды в реке Урале у Оренбурга за сутки снизился на 14 см — до 988 см, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Максимальный уровень воды составил 1187 см, 14 апреля он пошел на спад.
Ситуацию в Орске власти назвали стабильной, уровень Урала в районе города — 513 см. На большей части территорий проходят восстановительные работы.
Уровень реки Сакмары «существенно не менялся», он составляет 879 см. Утром 18 апреля он превысил опасный — 870 см.
В конце марта ряд регионов столкнулся с паводками. По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной этого стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки.
В Оренбургской области 4 апреля объявили режим ЧС, позднее ему придали федеральный характер. В Орске 5 апреля прорвало насыпную дамбу, которая сдерживала паводок. Позднее вода пришла и в областной центр — Оренбург.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники