Уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал ниже 10 м

Уровень воды в Урале у Оренбурга упал ниже 10 м

Уровень воды в реке Урале у Оренбурга за сутки снизился на 14 см — до 988 см, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Максимальный уровень воды составил 1187 см, 14 апреля он пошел на спад.

Ситуацию в Орске власти назвали стабильной, уровень Урала в районе города — 513 см. На большей части территорий проходят восстановительные работы.

Уровень реки Сакмары «существенно не менялся», он составляет 879 см. Утром 18 апреля он превысил опасный — 870 см.

В конце марта ряд регионов столкнулся с паводками. По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной этого стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки.

В Оренбургской области 4 апреля объявили режим ЧС, позднее ему придали федеральный характер. В Орске 5 апреля прорвало насыпную дамбу, которая сдерживала паводок. Позднее вода пришла и в областной центр — Оренбург.