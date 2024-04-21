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Наводнения в России ,  
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Уровень воды в Урале у Оренбурга упал ниже 10 м

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал ниже 10 м
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Наводнения в России

Уровень воды в реке Урале у Оренбурга за сутки снизился на 14 см — до 988 см, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Максимальный уровень воды составил 1187 см, 14 апреля он пошел на спад.

Ситуацию в Орске власти назвали стабильной, уровень Урала в районе города — 513 см. На большей части территорий проходят восстановительные работы.

Уровень реки Сакмары «существенно не менялся», он составляет 879 см. Утром 18 апреля он превысил опасный — 870 см.

Уровень воды в Сакмаре близ Оренбурга поднялся выше опасного
Общество
Фото:Мария Лисицына / РБК

В конце марта ряд регионов столкнулся с паводками. По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной этого стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки.

В Оренбургской области 4 апреля объявили режим ЧС, позднее ему придали федеральный характер. В Орске 5 апреля прорвало насыпную дамбу, которая сдерживала паводок. Позднее вода пришла и в областной центр — Оренбург.

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Теги
Оренбург Оренбургская область паводок Урал
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