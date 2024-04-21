У берегов Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение зафиксировали у побережья Тайваня, его магнитуда составила 5,1, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг залегал на глубине 10 км, его эпицентр находился в 58 км к югу от уезда Хуалянь (восточное побережье острова).
Утром 3 апреля на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2, оно стало сильнейшим как минимум за последние 25 лет. Эпицентр находился в 25 км к юго-востоку от Хуаляня. В результате от мощных подземных толчков пострадали более тысячи человек, девять человек погибли.
В связи с землетрясением произошли три аварии на железной дороге, высокоскоростной железной дороге и в метро. Повреждения получили 125 зданий, более 91 тыс. домохозяйств остались без электричества. В международном аэропорту Таоюань обрушился потолок, несколько пассажиров пострадали. Движение высокоскоростных поездов, следующих в аэропорт, было приостановлено.
На следующий день, 4 апреля, еще одно землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Цинхае на северо-западе Китая. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км.
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