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Число пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 1038 человек

Количество пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 1038 человек

При землетрясении на Тайване пострадали 1038 человек, сообщил китайский международный телеканал CGTN со ссылкой на сотрудников экстренных служб.

52 человека пропали без вести, еще 93 остаются в ловушке после многочисленных подземных толчков, произошедших утром 3 апреля. Девять человек погибли.

Из-за землетрясений произошли три аварии на железной дороге, высокоскоростной железной дороге и в метро. Повреждено 125 зданий, более 91 тыс. домохозяйств остаются без электричества. Землетрясение магнитудой 7,2 стало сильнейшим как минимум за последние 25 лет. Эпицентр находился в 25 км к юго-востоку от уезда Хуалянь. 

Максимальная сила толчков в Хуаляне составила 6 баллов, а в Илане, Мяоли, Чжанхуа, Синьчжу, Наньтоу, Таоюане, Синьчжу и Тайбэе — 5 баллов. Произошло более 60 афтершоков.

Последствия землетрясения в Тайване. Фотогалерея
Фотогалерея 

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Фото:Annabelle Chih / Getty Images

Утром 4 апреля еще одно землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Цинхае на северо-западе Китая. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км. Сообщений о жертвах или материальном ущербе не поступало.

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