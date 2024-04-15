Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Папуа — Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков располагался в 101 км к востоку от города Кимбе (провинция Новая Британия). Очаг залегал на глубине 49 км. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами не сообщил об угрозе.

В конце марта 2024 года на западе Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,9. По данным властей, повреждения получили порядка 1 тыс. домов. Жертвами землетрясения стали по меньше мере пять человек.