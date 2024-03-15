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Общество ,  
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В Японии потерпел крушение военный вертолет

В японской префектуре Оита разбился вертолет сил самообороны
Фото: Junko Kimura / Getty Images
Фото: Junko Kimura / Getty Images

Вертолет сил самообороны Японии разбился в префектуре Оита, сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал. По его данным, пострадавших среди жителей нет.

Kyodo уточняет, что сообщение о крушении поступило в местную пожарную службу. Устанавливаются детали инцидента.

В Японии обнаружили пять тел членов экипажа разбившегося вертолета
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Поисково-спасательная операция на месте крушения военного вертолёта, Окинава, Япония

В начале апреле 2023 года вертолет UH-60JA у Окинавы пропал без вести с десятью военнослужащими на борту. Спустя десять дней спасатели обнаружили тела пяти членов экипажа, а также обломки машины. Kyodo пишет, что причины крушения вертолета до сих пор не установлены.

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Теги
Вертолет Япония расследование крушения
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