В Японии потерпел крушение военный вертолет

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Вертолет сил самообороны Японии разбился в префектуре Оита, сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал. По его данным, пострадавших среди жителей нет.

Kyodo уточняет, что сообщение о крушении поступило в местную пожарную службу. Устанавливаются детали инцидента.

В начале апреле 2023 года вертолет UH-60JA у Окинавы пропал без вести с десятью военнослужащими на борту. Спустя десять дней спасатели обнаружили тела пяти членов экипажа, а также обломки машины. Kyodo пишет, что причины крушения вертолета до сих пор не установлены.