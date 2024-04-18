Уровень воды в Сакмаре близ Оренбурга поднялся выше опасного

Уровень воды в реке Сакмаре в пригороде Оренбурга превысил опасный на 3 см

Фото: Мария Лисицына / РБК

Уровень воды в реке Сакмаре в пригороде Оренбурга превысил опасный уровень на 3 см, сообщила администрация Оренбургского района.

По данным на 08:00 (10:00 мск) 18 апреля, уровень воды в Сакмаре достиг 873 см, при опасном 870 см. За 12 часов прибавилось 15 см воды, добавили в администрации.

Вода в Урале у Оренбурга продолжает убывать: за 12 часов уровень снизился на 16 см, за последние два — на шесть. Мэрия подчеркнула, что опасный уровень все еще превышен на 144 см.

В конце марта ряд регионов столкнулся с паводками. По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной этого стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки. Наиболее масштабные последствия наводнения — в Оренбургской области, в частности в Орске, где 5 апреля прорвало насыпную дамбу. Позднее вода пришла и в областной центр Оренбург. По данным на вечер 17 апреля, в регионе подтоплены 15,5 тыс. домов и 22,8 тыс. приусадебных участков.