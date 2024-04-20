Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны. Атаку пресекли около 21:50 мск, уточнили в ведомстве.
Это шестой беспилотник, уничтоженный над регионом днем 20 апреля. Кроме того, Минобороны отчитывалось о 26 дронах уничтоженных над Белгородской областью ночью.
Всего над российскими регионами сбили 50 аппаратов: десять — над Брянской, восемь — над Курской, два — над Тульской, по одному — над Смоленской, Московской, Калужской и Рязанской областями.
Российские регионы подвергаются атакам с начала военной операции. Беспилотники перехватывают и в удаленных от границы с Украиной регионах. Так, весной 2024 года впервые атакам подверглись Мордовия (700 км от границы) Татарстан (1,2 тыс. км) и Вологодская область (1,1 тыс. км).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки, заявил, что российские военные начеку и делают все необходимое.
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