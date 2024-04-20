 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны. Атаку пресекли около 21:50 мск, уточнили в ведомстве.

Это шестой беспилотник, уничтоженный над регионом днем 20 апреля. Кроме того, Минобороны отчитывалось о 26 дронах уничтоженных над Белгородской областью ночью.

Всего над российскими регионами сбили 50 аппаратов: десять — над Брянской, восемь — над Курской, два — над Тульской, по одному — над Смоленской, Московской, Калужской и Рязанской областями.

Российские военные сбили за ночь 50 украинских дронов
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Российские регионы подвергаются атакам с начала военной операции. Беспилотники перехватывают и в удаленных от границы с Украиной регионах. Так, весной 2024 года впервые атакам подверглись Мордовия (700 км от границы) Татарстан (1,2 тыс. км) и Вологодская область (1,1 тыс. км).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки, заявил, что российские военные начеку и делают все необходимое.

Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Белгородская область беспилотники Минобороны
Материалы по теме
В Брянской области к утру сбили четыре беспилотника
Политика
Над Рязанской областью подавили беспилотник
Политика
ПВО уничтожила пять беспилотников над Курской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
Медведев прокомментировал новый пакет помощи Украине на $61 млрд Политика, 20 апр, 23:51
Богомаз сообщил об уничтожении трех дронов над Брянской областью Политика, 20 апр, 23:49
В Харькове произошел взрыв Политика, 20 апр, 23:39
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 20 апр, 23:32
WP сообщила о предстоящей для США затяжной борьбе за деньги для Украины Политика, 20 апр, 23:28
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье выросло до 15 Общество, 20 апр, 23:18
Захарова заявила, что военная помощь США усугубит мировые кризисы Политика, 20 апр, 22:54
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Семья Варданяна сообщила о первом звонке после объявления голодовки Политика, 20 апр, 22:30
Глава Минюста Украины предупредил о мерах по «стимулированию» уклонистов Политика, 20 апр, 22:17
Байден призвал сенат «быстро отправить ему на стол» проект о помощи Киеву Политика, 20 апр, 22:14
Лучший новичок НХЛ сыграет за сборную Канады на чемпионате мира Спорт, 20 апр, 21:46
ЦСКА пропустил два гола в концовке и проиграл «Ахмату» Спорт, 20 апр, 21:26
Суд отложил арест дяди и брата подозреваемого в убийстве из-за парковки Общество, 20 апр, 21:21
Зеленский после продления помощи США пообещал «достичь мира силой» Политика, 20 апр, 21:17