 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев прокомментировал новый пакет помощи Украине на $61 млрд

Сюжет
Военная операция на Украине

Россия одержит победу в военной операции, несмотря на многомиллиардную помощь США Украине. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Мы, конечно, победим, несмотря на 61 млрд кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК (Военно-промышленного комплекса. — РБК)», — написал он в телеграм-канале. Медведев подчеркнул, что в одобрении пакета помощи не было сомнений.

В Кремле также назвали решение ожидаемым и прогнозируемым. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пакет помощи еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Киев.

Москва критикует поставки вооружений Украине и считает, что оказание военной помощи Киеву затянет конфликт.

Байден призвал сенат «быстро отправить ему на стол» проект о помощи Киеву
Политика
Джо Байден

Члены палаты представителей конгресса США 20 апреля одобрили законопроекты о помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону. Документ, который не могли согласовать с осени 2023 года, подразумевает $60,84 млрд для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение продолжить помощь Киеву предотвратит расширение конфликта и «спасет тысячи и тысячи жизней». Его американский коллега Джо Байден призвал сенат поскорее принять законопроект, чтобы начать поставки оружия.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Дмитрий Медведев США Украина военная помощь
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Захарова заявила, что военная помощь США усугубит мировые кризисы
Политика
Зеленский после продления помощи США пообещал «достичь мира силой»
Политика
Кремль оценил последствия продления военной помощи США Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
Медведев прокомментировал новый пакет помощи Украине на $61 млрд Политика, 20 апр, 23:51
Богомаз сообщил об уничтожении трех дронов над Брянской областью Политика, 20 апр, 23:49
В Харькове произошел взрыв Политика, 20 апр, 23:39
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 20 апр, 23:32
WP сообщила о предстоящей для США затяжной борьбе за деньги для Украины Политика, 20 апр, 23:28
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье выросло до 15 Общество, 20 апр, 23:18
Захарова заявила, что военная помощь США усугубит мировые кризисы Политика, 20 апр, 22:54
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Семья Варданяна сообщила о первом звонке после объявления голодовки Политика, 20 апр, 22:30
Глава Минюста Украины предупредил о мерах по «стимулированию» уклонистов Политика, 20 апр, 22:17
Байден призвал сенат «быстро отправить ему на стол» проект о помощи Киеву Политика, 20 апр, 22:14
Лучший новичок НХЛ сыграет за сборную Канады на чемпионате мира Спорт, 20 апр, 21:46
ЦСКА пропустил два гола в концовке и проиграл «Ахмату» Спорт, 20 апр, 21:26
Суд отложил арест дяди и брата подозреваемого в убийстве из-за парковки Общество, 20 апр, 21:21
Зеленский после продления помощи США пообещал «достичь мира силой» Политика, 20 апр, 21:17