Медведев прокомментировал новый пакет помощи Украине на $61 млрд

Россия одержит победу в военной операции, несмотря на многомиллиардную помощь США Украине. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Мы, конечно, победим, несмотря на 61 млрд кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК (Военно-промышленного комплекса. — РБК)», — написал он в телеграм-канале. Медведев подчеркнул, что в одобрении пакета помощи не было сомнений.

В Кремле также назвали решение ожидаемым и прогнозируемым. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пакет помощи еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Киев.

Москва критикует поставки вооружений Украине и считает, что оказание военной помощи Киеву затянет конфликт.

Члены палаты представителей конгресса США 20 апреля одобрили законопроекты о помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону. Документ, который не могли согласовать с осени 2023 года, подразумевает $60,84 млрд для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение продолжить помощь Киеву предотвратит расширение конфликта и «спасет тысячи и тысячи жизней». Его американский коллега Джо Байден призвал сенат поскорее принять законопроект, чтобы начать поставки оружия.