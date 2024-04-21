Импорт российского угля Китаем упал на 21% в марте

Импорт угля из России в Китай (включая каменный уголь, бурый уголь, торф, кокс и полукокс, каменноугольная смола и продукты ее перегонки) в марте 2024 года снизился на 21,6% к марту предыдущего года, до 6,92 млн тонн (стоимостью $881 млн). Для сравнения: в марте 2023 года Китай ввез российского угля на 8,8 млн т (почти $1,6 млрд). Это следует из данных Главного таможенного управления Китая, опубликованных 20 апреля.

В январе—феврале закупки Китаем российского угля снизились на 22% к тому же периоду 2023 года, сообщалось ранее.

Продажи российского угля в Китай пострадали из-за восстановленных с 1 января 2024 года пошлин на импорт угля в КНР (были отменены в 2022 году). Речь идет о тарифах в 6% на энергетический уголь и 3% — на коксующийся. Тарифы не применяются к Австралии и Индонезии, поскольку они пользуются соглашениями о свободной торговле с КНР.