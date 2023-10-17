В Щелкове сотрудница ЖКХ сбила человека, уезжая от недовольных жильцов

В подмосковном Щелкове женщину госпитализировали в больницу, после того как ее сбила на машине сотрудница управляющей компании.

«По предварительной информации, женщина 1998 года рождения, управляя легковым автомобилем, совершила наезд на местную жительницу, 1984 года рождения, которая с телесными повреждениями госпитализирована», — сообщила РБК начальник Управления информации и общественных связей главка МВД Подмосковья Татьяна Петрова.

Состояние пострадавшей врачи оценили как средней тяжести.

Инцидент произошел на ул. Космодемьянской около 14:15 мск.

По данным ТАСС, наезд совершила сотрудница управляющей компании одного из домов. Она сбила и переехала девушку, которая «препятствовала ей в желании скрыться» от недовольных жильцов.

Первым об инциденте сообщил телеграм-канал Baza. По его информации, жильцы собрались у управляющей компании, чтобы выяснить, почему в доме постоянные проблемы с отоплением.