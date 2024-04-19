В Башкирии погибли пять человек в аварии с поливальной машиной

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Около 7:00 на 1-м км Уфа — Оренбург водитель ВАЗ-2115 при выезде из города совершил столкновение с поливальной машиной, которая совершала разворот, погибли пять человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики Башкортостан в своем телеграм-канале.

«В результате дорожно-транспортного происшествия трое молодых парней и две девушки скончались до приезда скорой медицинской помощи. Также с различными травмами госпитализировали парня и девушку, ехавших в легковой машине», — говорится в сообщении.

Водитель поливальной машины не пострадал. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и прокуроры.

В Ульяновской области 17 апреля рядом с селом Гулюшево лопнуло колесо у автобуса, в котором ехала детская хоккейная команда, автобус слетел в кювет и опрокинулся. Пять человек пострадали, в том числе трое несовершеннолетних.