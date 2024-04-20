Появились кадры нападения военных на полицейских в Винницкой области

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На Украине в Винницкой области двое мужчин открыли огонь по полицейским, остановившим их для проверки. Как пишет «Страна», нападавшие — отец и сын, которые служат в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. От полученных ранений один полицейский погиб, другой госпитализирован.

На территории Винницкой и Одесской областей ведется полицейская спецоперация по поимке нападавших. Личности обоих удалось установить; вероятно, они причастны к еще одному преступлению.