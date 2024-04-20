 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Рэпера Платину депортируют из России после концерта в Томске

Суд в Томске решил депортировать рэпера Платину за употребление наркотиков
Роберт&nbsp;Плаудис (Платина)
Роберт Плаудис (Платина) (Фото: platinarnbklub / VK)

Кировский районный суд Томска решил оштрафовать и выдворить из России латвийского рэпера Роберта Плаудиса, выступающего под псевдонимом Платина. Об этом сообщила ТАСС объединенная пресс-служба судов Томской области.

В качестве причины суд назвал употребление музыкантом наркотиков — ч. 2 ст. 6.9 Кодекса об административных правонарушениях.

В итоге Плаудису назначили штраф в размере 4 тыс. руб. с принудительным выдворением за пределы России.

РБК направил запрос в Кировский районный суд Томска и обратился за комментарием к представителю артиста.

Рэпера Платину задержал ОМОН во время концерта в Томске. Видео
Общество

Накануне сотрудники ОМОНа задержали рэпера в Томске, где в клубе Face у него проходил концерт. В полиции сообщили, что Плаудис осуществляет в России трудовую деятельность, хотя он сам сказал, что приехал в страну в туристических целях. Артист опроверг, что занимался трудовой деятельностью, и объяснил, что «делает рекламную кампанию» для своего альбома.

В итоге в отношении рэпера составили протоколы за нарушение правил въезда в Россию и незаконное осуществление трудовой деятельности в стране — ч. 2 ст. 18.8 и ч. 1 ст. 18.10 Кодекса об административных правонарушениях.

Кроме того, после задержания у Плаудиса спросили, когда он в последний раз употреблял наркотики. Тот ответил «никогда» и отказался проходить медосвидетельствование.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
рэпер Томск Латвия депортация концерты наркотики новости
Материалы по теме
МВД назвало причины задержания латвийского рэпера Платины в Томске
Общество
Суд оштрафовал рэпера Молодого Платона за пропаганду наркотиков
Общество
Суд вынес рэперу Scally Milano предупреждение за пропаганду наркотиков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
Бывшая первая ракетка мира Мугуруса завершила карьеру в 30 лет Спорт, 17:55
Умер азербайджанский актер театра и кино Юрий Омельченко Общество, 17:55
В ВСУ подтвердили расстрел полицейских военными в Винницкой области Политика, 17:23
В «Спартаке» связались с Юраном по поводу возможного назначения тренером Спорт, 17:23
Клуб Слуцкого победил «Наньтун» и вернулся в лидеры чемпионата Китая Спорт, 16:53
Зеленский признал, что Украина устала от конфликта Политика, 16:47
Рэпера Платину депортируют из России после концерта в Томске Общество, 16:45
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Литва решила защититься от России «испанскими лошадьми» Политика, 16:39
Илья Ковальчук пообещал скоро ответить на вопрос о продолжении карьеры Спорт, 16:33
«Металлург» выиграл второй матч у «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ Спорт, 16:27
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности Политика, 16:09
МЧС отчиталось о спасении двух человек и 12 кур в зоне паводка Общество, 16:06
«Локомотив» в большинстве не смог обыграть «Рубин» на чемпионате России Спорт, 15:56
ФСБ задержала на границе с Грузией украинца по подозрению в шпионаже Политика, 15:50