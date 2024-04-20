Рэпера Платину депортируют из России после концерта в Томске

Роберт Плаудис (Платина) (Фото: platinarnbklub / VK)

Кировский районный суд Томска решил оштрафовать и выдворить из России латвийского рэпера Роберта Плаудиса, выступающего под псевдонимом Платина. Об этом сообщила ТАСС объединенная пресс-служба судов Томской области.

В качестве причины суд назвал употребление музыкантом наркотиков — ч. 2 ст. 6.9 Кодекса об административных правонарушениях.

В итоге Плаудису назначили штраф в размере 4 тыс. руб. с принудительным выдворением за пределы России.

РБК направил запрос в Кировский районный суд Томска и обратился за комментарием к представителю артиста.

Накануне сотрудники ОМОНа задержали рэпера в Томске, где в клубе Face у него проходил концерт. В полиции сообщили, что Плаудис осуществляет в России трудовую деятельность, хотя он сам сказал, что приехал в страну в туристических целях. Артист опроверг, что занимался трудовой деятельностью, и объяснил, что «делает рекламную кампанию» для своего альбома.

В итоге в отношении рэпера составили протоколы за нарушение правил въезда в Россию и незаконное осуществление трудовой деятельности в стране — ч. 2 ст. 18.8 и ч. 1 ст. 18.10 Кодекса об административных правонарушениях.

Кроме того, после задержания у Плаудиса спросили, когда он в последний раз употреблял наркотики. Тот ответил «никогда» и отказался проходить медосвидетельствование.