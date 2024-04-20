Рэпера Платину депортируют из России после концерта в Томске
Кировский районный суд Томска решил оштрафовать и выдворить из России латвийского рэпера Роберта Плаудиса, выступающего под псевдонимом Платина. Об этом сообщила ТАСС объединенная пресс-служба судов Томской области.
В качестве причины суд назвал употребление музыкантом наркотиков — ч. 2 ст. 6.9 Кодекса об административных правонарушениях.
В итоге Плаудису назначили штраф в размере 4 тыс. руб. с принудительным выдворением за пределы России.
РБК направил запрос в Кировский районный суд Томска и обратился за комментарием к представителю артиста.
Накануне сотрудники ОМОНа задержали рэпера в Томске, где в клубе Face у него проходил концерт. В полиции сообщили, что Плаудис осуществляет в России трудовую деятельность, хотя он сам сказал, что приехал в страну в туристических целях. Артист опроверг, что занимался трудовой деятельностью, и объяснил, что «делает рекламную кампанию» для своего альбома.
В итоге в отношении рэпера составили протоколы за нарушение правил въезда в Россию и незаконное осуществление трудовой деятельности в стране — ч. 2 ст. 18.8 и ч. 1 ст. 18.10 Кодекса об административных правонарушениях.
Кроме того, после задержания у Плаудиса спросили, когда он в последний раз употреблял наркотики. Тот ответил «никогда» и отказался проходить медосвидетельствование.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники