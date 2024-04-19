Кадры задержания рэпера Платины во время концерта в Томске

Рэпера Платину задержал ОМОН во время концерта в Томске. Видео

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В Томске во время концерта задержали хип-хоп-исполнителя из Латвии Роберта Плаудиса, выступающего под псевдонимом Платина, сообщает телеграм-канал «Вести.Томск».

По данным собеседников телеграм-канала, рэпер — гражданин иностранного государства, который заехал в Россию как турист. Он начал давать по стране концерты, исполняя песни с пропагандой наркотических средств.

По данным телеграм-канала Tomskpolit, задержание произошло в клубе Face в центре Fакел. Во время выступления в зал вошли сотрудники ОМОНа и увели артиста прямо со сцены.

Платина — рижский исполнитель. У него пять студийных альбомов и есть песни на русском языке. В 2020 году его песня «На грязном» заняла второе место в российском чарте самых популярных композиций в Spotify и четвертое — в YouTube Music.

Представитель клуба Face отказался от комментария. РБК направил запрос в пресс-службу УМВД по Томской области, в управление Росгвардии по Томской области и обратился за комментарием к представителю рэпера Платина.