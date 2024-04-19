 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Рэпера Платину задержал ОМОН во время концерта в Томске. Видео

Кадры задержания рэпера Платины во время концерта в Томске

Рэпера Платину задержал ОМОН во время концерта в Томске. Видео
Video

В Томске во время концерта задержали хип-хоп-исполнителя из Латвии Роберта Плаудиса, выступающего под псевдонимом Платина, сообщает телеграм-канал «Вести.Томск».

По данным собеседников телеграм-канала, рэпер — гражданин иностранного государства, который заехал в Россию как турист. Он начал давать по стране концерты, исполняя песни с пропагандой наркотических средств.

По данным телеграм-канала Tomskpolit, задержание произошло в клубе Face в центре Fакел. Во время выступления в зал вошли сотрудники ОМОНа и увели артиста прямо со сцены.

Платина — рижский исполнитель. У него пять студийных альбомов и есть песни на русском языке. В 2020 году его песня «На грязном» заняла второе место в российском чарте самых популярных композиций в Spotify и четвертое — в YouTube Music.

Представитель клуба Face отказался от комментария. РБК направил запрос в пресс-службу УМВД по Томской области, в управление Росгвардии по Томской области и обратился за комментарием к представителю рэпера Платина.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
рэпер ОМОН Томск Латвия задержание
Материалы по теме
Суд оштрафовал рэпера Молодого Платона за пропаганду наркотиков
Общество
Суд вынес рэперу Scally Milano предупреждение за пропаганду наркотиков
Общество
Полиция сообщила о задержанных на концерте 15-летнего рэпера в Петербурге
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 16:51
В фуре с мебелью таможня нашла почти 700 кг устриц, лобстеров и сельди Общество, 19:01
Forbes назвал самые дорогие бойцовские промоушены мира Спорт, 18:58
«Пикник «Афиши» пройдет в Москве после пятилетнего перерыва Общество, 18:48
Умер «мебельный король» Сергей Зуев Общество, 18:46
Рэпера Платину задержал ОМОН во время концерта в Томске. Видео Общество, 18:29
Всем нужны логопеды: сеть «Разноцветные цыплята» подвела итоги 2023 года РБК Франшизы, 18:26
НКР изменило прогноз рейтинга Совкомбанка AA-.ru на позитивный Кредитные рейтинги, 18:19
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Соболенко проиграла чемпионке Уимблдона в 1/4 финала турнира в Штутгарте Спорт, 18:18
Где расширить бизнес: топ-11 лучших мировых выставок франшиз в 2024 году РБК Франшизы, 18:16
«Биннофарм Групп» получила четыре награды конкурса «Платиновая унция» Пресс-релиз, 18:14
«Деловые Линии» расширили географию автоперевозок в Казахстан Пресс-релиз, 18:06
Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию границ Политика, 18:03
Три продукта, которые нужно есть для густых и блестящих волос РБК и Мистраль, 18:03
G7 заявила о способности России завершить конфликт на Украине «сегодня» Политика, 18:02