Рэпера Платину задержал ОМОН во время концерта в Томске. Видео
В Томске во время концерта задержали хип-хоп-исполнителя из Латвии Роберта Плаудиса, выступающего под псевдонимом Платина, сообщает телеграм-канал «Вести.Томск».
По данным собеседников телеграм-канала, рэпер — гражданин иностранного государства, который заехал в Россию как турист. Он начал давать по стране концерты, исполняя песни с пропагандой наркотических средств.
По данным телеграм-канала Tomskpolit, задержание произошло в клубе Face в центре Fакел. Во время выступления в зал вошли сотрудники ОМОНа и увели артиста прямо со сцены.
Платина — рижский исполнитель. У него пять студийных альбомов и есть песни на русском языке. В 2020 году его песня «На грязном» заняла второе место в российском чарте самых популярных композиций в Spotify и четвертое — в YouTube Music.
Представитель клуба Face отказался от комментария. РБК направил запрос в пресс-службу УМВД по Томской области, в управление Росгвардии по Томской области и обратился за комментарием к представителю рэпера Платина.
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