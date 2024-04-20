МВД назвало причины задержания латвийского рэпера Платины в Томске

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В Томске полиция «в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия» задержала гражданина Латвии, сообщило управление МВД по Томской области в телеграм-канале.

Мужчину задержали на улице Красноармейской. Телеграм-канал Tomskpolit отмечал, что это произошло в клубе Face в центре Fакел. Причиной стало несоответствие указанных иностранцем целей пребывания в России его фактической деятельности, отметили в МВД.

Речь идет о латвийском хип-хоп-исполнителе Роберте Плаудисе, выступающем под псевдонимом Платина. Кадры его задержания ранее появились в сети. МВД показало момент задержания с другого ракурса. На записи ведомства видно, как в здание, где проходил концерт исполнителя входит СОБР. Затем показаны кадры беседы с ним полицейских в служебном автомобиле.

На записи полицейские говорят мужчине, что тот осуществляет в России трудовую деятельность, хотя указал, что приехал в страну в туристических целях. Артист отрицает, что занимается трудовой деятельностью и говорит, что «делает рекламную кампанию» для своего альбома. По приезде в спецучреждение исполнителю задают вопрос, когда он в последний раз употреблял наркотики. Платина отвечает, что «не помнит», затем говорит: «никогда» и отказывается проходить медосвидетельствование.

На артиста составили протоколы по части 2 статьи 18.8 и части 1 статьи 18.10 Кодекса об административных правонарушениях, сказано в сообщении МВД. Первая статья применяется при несоответствии заявленной цели въезда в Россию фактической, вторая — когда иностранец незаконно осуществляет трудовую деятельность.

Еще один протокол составили по части 2 статьи 6.9 — употребление наркотиков или психотропных веществ — за отказ проходить освидетельствование на состояние опьянения. Также рассматривается вопрос о составлении протокола по статье 6.13 о пропаганде наркотиков, отметили в МВД.

Рэпера доставили в специальное помещение для задержанных, в ближайшее время его отвезут в суд, где будут рассматриваться материалы.

Платина — рижский исполнитель. У него пять студийных альбомов и есть песни на русском языке. В 2020 году его трек «На грязном» занял второе место в российском чарте самых популярных композиций в Spotify и четвертое — в YouTube Music.