Уровень воды в тюменском Ишиме превысил критическую отметку

Власти города предупредили об угрозе затопления мостов и земельных участков и нарушенном дорожном сообщении. Губернатор Александр Моор говорил, что такого высокого уровня воды не наблюдалось с 1947 года

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Уровень воды в реке Ишим у одноименного города в Тюменской области преодолел критическую отметку и составил 861 см, сообщается в телеграм-канале городской администрации. Вода продолжает подниматься.

Позднее в информационном центре областного правительства сообщили, что в Ишиме вода в реке за сутки поднялась на 221 см, до 911 см.

Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечало, что отметка опасного явления «половодье» в пределах города составляет 850 см, передает ТАСС. В городской администрации предупредили, что затоплены могут оказаться низководные мосты, садоводческие участки, сельскохозяйственные земли, а между населенными пунктами нарушится дорожное сообщение.

Накануне тюменский губернатор Александр Моор сообщил, что уровень воды в реке за сутки поднялся больше, чем на три метра. Он также опубликовал кадры из Ишима и села Казанское, на которых видно, как вода приближается к населенным пунктам. «Нужно понимать, что мы столкнулись с масштабным паводком, такого уровня воды не было с 1947 года», — написал Моор, назвав приоритетом эвакуацию людей из опасных районов.

Глава региона сообщил также, что специалисты и волонтеры укрепляют дамбы, отсыпают дороги, а возле дамб круглосуточно дежурит караул. По данным властей по состоянию на 18 апреля, из населенных пунктов Тюменской области, подверженных угрозе подтопления, выехали 1,6 тыс. человек.

Моор говорил, что затоплен может оказаться 101 населенный пункт. 18 апреля местное издание «Наш город» сообщило, что жители села Пахомова, которое находится в зоне подтопления, решили самостоятельно построить дамбу из мешков с глиной и песка для защиты от паводка, но сооружение потребовали разобрать сотрудники противопожарной службы.