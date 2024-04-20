Захарова назвала гибель Еремина местью за исполнение журналистского долга
Гибель военного корреспондента газеты «Известия» Семена Еремина в зоне военных действий на Украине — преступление и месть за исполнение долга, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, министерство расценивает его гибель как «целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста». «Убийство Семена Еремина — это кровавое преступление, нельзя рассматривать иначе как акт мести за честное выполнение журналистского долга», — отметила Захарова.
МИД потребовал от профильных международных организаций и правозащитных структур «незамедлительного и решительного осуждения еще одного жестокого убийства российского журналиста».
Еремин погиб в результате атаки FPV-дрона. Он работал в зоне военных действий на Украине с февраля 2022 года. Его последний репортаж вышел два дня назад, он был посвящен работе российских военных с беспилотниками. Еремину было 42 года.
Журналист окончил Ставропольский государственный университет, работал на ГТРК «Ставрополье» и «Пятом канале». В «Известия» он пришел в 2017 году. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
ООН после случившегося напомнила о недопустимости убийства журналистов. Официальный представитель генсека организации Фархан Хак заявил, что каждый подобный случай необходимо полноценно расследовать.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники