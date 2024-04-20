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Политика ,  
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Захарова назвала гибель Еремина местью за исполнение журналистского долга

Мария Захарова назвала гибель Еремина местью за исполнение журналистского долга
Семен Еремин
Семен Еремин (Фото: iz.ru)

Гибель военного корреспондента газеты «Известия» Семена Еремина в зоне военных действий на Украине — преступление и месть за исполнение долга, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, министерство расценивает его гибель как «целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста». «Убийство Семена Еремина — это кровавое преступление, нельзя рассматривать иначе как акт мести за честное выполнение журналистского долга», — отметила Захарова.

МИД потребовал от профильных международных организаций и правозащитных структур «незамедлительного и решительного осуждения еще одного жестокого убийства российского журналиста».

В ООН отреагировали на гибель военкора «Известий» Еремина
Политика

Еремин погиб в результате атаки FPV-дрона. Он работал в зоне военных действий на Украине с февраля 2022 года. Его последний репортаж вышел два дня назад, он был посвящен работе российских военных с беспилотниками. Еремину было 42 года.

Журналист окончил Ставропольский государственный университет, работал на ГТРК «Ставрополье» и «Пятом канале». В «Известия» он пришел в 2017 году. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ООН после случившегося напомнила о недопустимости убийства журналистов. Официальный представитель генсека организации Фархан Хак заявил, что каждый подобный случай необходимо полноценно расследовать.

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Теги
Мария Захарова МИД журналист беспилотники Украина
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