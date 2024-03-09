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Спецгрузовик с едой повредил крыло самолета в Пулково

СК: спецгрузовик с едой для пассажиров повредил крыло самолета в Пулково
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Спецгрузовик повредил крыло самолета во время погрузки питания на борт в Пулково. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел накануне вечером, когда пассажиры уже заняли свои места в самолете до Новосибирска. Никто не пострадал. Пассажирам пришлось покинуть самолет и лететь другим бортом.

СК начал доследственную проверку. Специалисты осмотрели место происшествия и теперь выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают причиненный ущерб.

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РБК обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Пулково.

В середине февраля в новосибирском аэропорту Толмачево самолет авиакомпании «АЛРОСА» повредил крыло при столкновении со спецмашиной. Никто не пострадал.

Пассажиров направили в пункт назначения резервным бортом. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку действий экипажа самолета.

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Пулково самолет Следственный комитет Санкт-Петербург
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