Спецгрузовик с едой повредил крыло самолета в Пулково
Спецгрузовик повредил крыло самолета во время погрузки питания на борт в Пулково. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел накануне вечером, когда пассажиры уже заняли свои места в самолете до Новосибирска. Никто не пострадал. Пассажирам пришлось покинуть самолет и лететь другим бортом.
СК начал доследственную проверку. Специалисты осмотрели место происшествия и теперь выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают причиненный ущерб.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Пулково.
В середине февраля в новосибирском аэропорту Толмачево самолет авиакомпании «АЛРОСА» повредил крыло при столкновении со спецмашиной. Никто не пострадал.
Пассажиров направили в пункт назначения резервным бортом. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку действий экипажа самолета.
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