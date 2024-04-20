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Суд над Трампом ,  
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В США умер мужчина, совершивший суицид у здания, где судят Трампа

CNN: в США умер мужчина, совершивший попытку суицида у здания, где судят Трампа
Сюжет
Суд над Трампом
Макс Аззарелло
Макс Аззарелло (Фото: Caitlin Ochs / Reuters)

В больнице от сильных ожогов скончался сторонник теорий заговора Макс Аззарелло, который совершил попытку суицида в парке через дорогу от суда в Нью-Йорке, где проходит процесс по делу бывшего президента Дональда Трампа. Об этом пишут CNN и NYP со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в пятницу, 19 апреля, в специально отведенной зоне для митингующих сторонников и противников Трампа. Перед попыткой суицида Азарелло подбросил в воздух стопку брошюр, где среди прочего содержалась ссылка на его манифест.

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Тексты Азарелло носили бессвязный характер, там упоминаются теории заговора относительно криптовалют, голливудских актеров, пандемии коронавируса, экс-президента Билла Клинтона, «Симпсонов», банкротств банков в 2023 году, а также бизнесменов Марка Цукерберга и Илона Маска.

Мужчина несколько раз был помещен под арест во Флориде, полицейские отмечали, что он безработный и склонен к самоубийству.

Трампа обвиняют в подкупе порноактрисы, с которой он состоял в связи, чтобы избежать влияния огласки на ход избирательной кампании 2016 года. Экс-президенту предъявлено обвинение по 34 пунктам, каждый из которых предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет. Если присяжные признают Трампа виновным по всем пунктам, тому может грозить до 136 лет заключения.

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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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