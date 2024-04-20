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Военная операция на Украине ,  
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В городе Запорожье прозвучал взрыв

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучал взрыв
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Военная операция на Украине

В городе Запорожье, который контролирует Украина, прозвучал взрыв, сообщил глава военной администрации Иван Федоров в телеграм-канале.

О взрыве Федоров написал в 04:58 мск. Через минуту «Суспiльне» сообщило о втором взрыве в городе.

В Сумах прогремели взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Издание «Зеркало Недели» передает, что взрывы прозвучали и в Днепропетровской области Украины. По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, она объявлена в регионе, а также в Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях.

В ночь на 20 апреля взрывы также звучали в Сумах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В городе Запорожье прозвучал взрыв
В городе Запорожье прозвучал взрыв

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Теги
Запорожье взрыв Военная операция на Украине
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