В городе Запорожье прозвучал взрыв
В городе Запорожье, который контролирует Украина, прозвучал взрыв, сообщил глава военной администрации Иван Федоров в телеграм-канале.
О взрыве Федоров написал в 04:58 мск. Через минуту «Суспiльне» сообщило о втором взрыве в городе.
Издание «Зеркало Недели» передает, что взрывы прозвучали и в Днепропетровской области Украины. По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, она объявлена в регионе, а также в Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях.
В ночь на 20 апреля взрывы также звучали в Сумах.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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