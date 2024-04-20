Моор: у поселка Плодопитомник рядом с Ишимом размыло временную насыпь

Губернатор предупредил, что в Тюменской области размыло насыпь на Ишиме

В Ишимском районе Тюменской области у поселка Плодопитомник, который находится на границе с городом Ишим, размыло временную насыпь, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

«Сама дамба, которая была построена, чтобы защитить населенный пункт и СНТ, находится в исправном состоянии. В зонах возможного подтопления эвакуация была проведена заблаговременно», — пояснил глава Тюменской области.

Он отметил, что на совещании в оперативном штабе вновь поручил всем ответственным лицам «грамотно и оперативно завершить эвакуацию населения из опасных районов». Медлить нельзя, подчеркнул Моор.

По состоянию на утро 20 апреля уровень воды в реке Ишим у одноименного города преодолел критическую отметку. За сутки вода в реке поднялась на 221 см, до 911 см. Отметка опасного явления «половодье» в пределах города составляет 850 см. В городской администрации предупредили, что затоплены могут оказаться низководные мосты, садоводческие участки, сельскохозяйственные земли, а между населенными пунктами нарушится дорожное сообщение.

По словам Моора, специалисты занимаются укреплением дамб и отсыпанием дорог, возле преград для воды круглосуточно дежурит караул. Из населенных пунктов Тюменской области, подверженных угрозе подтопления, выехали 1,6 тыс. человек.