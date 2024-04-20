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Фонтаны Петергофа впервые за много лет работают в снегопад. Видео

Появились кадры с работающими в снегопад фонтанами в Петергофе

Фонтаны Петергофа впервые за много лет работают в снегопад. Видео
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На Петербург 19 апреля обрушился сильный снегопад с метелью и ветром порывами до 17 м/с. Улицы города и примыкающего к нему Петергофа замело. Синоптики центра «Фобос» предупредили, что в Петербурге на выходных 20-21 апреля образуются «декабрьские» сугробы высотой 5–10 см.

Технические пуски водометов в преддверии сезона фонтанов решили не прерывать из-за снежной погоды. Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Петергофа Валерия Карпович, «увидеть фонтаны работающими среди снега — это редчайшее явление, такого не припомнят даже старожилы Петергофа».

Начало сезона фонтанов в Петербурге из-за погоды перенесли с 22 на 27 апреля, часть фонтанов запустят 1 мая.

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Теги
Санкт-Петербург снегопад снег Петергоф фонтаны
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