Фонтаны Петергофа впервые за много лет работают в снегопад. Видео
На Петербург 19 апреля обрушился сильный снегопад с метелью и ветром порывами до 17 м/с. Улицы города и примыкающего к нему Петергофа замело. Синоптики центра «Фобос» предупредили, что в Петербурге на выходных 20-21 апреля образуются «декабрьские» сугробы высотой 5–10 см.
Технические пуски водометов в преддверии сезона фонтанов решили не прерывать из-за снежной погоды. Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Петергофа Валерия Карпович, «увидеть фонтаны работающими среди снега — это редчайшее явление, такого не припомнят даже старожилы Петергофа».
Начало сезона фонтанов в Петербурге из-за погоды перенесли с 22 на 27 апреля, часть фонтанов запустят 1 мая.
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