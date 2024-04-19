На трассе между Москвой и Петербургом снизили скорость из-за снегопада
«Автодор» снизил разрешенную скорость на трассе М-11 «Нева» до 70 км/ч в Ленинградской и Новгородской областях из-за снега, сообщается в его телеграм-канале.
Водителей, которые уже сменили резину на летнюю, призвали отложить поездки по трассе в эти выходные. Снег, по прогнозам синоптиков, может продлиться до вечера субботы, 20 апреля.
В центре погоды «Фобос» предупредили о «декабрьских сугробах» в Великом Новгороде и Петербурге на выходных, 20-21 апреля. Причиной осадков и похолодания синоптики назвали балканский циклон.
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