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На трассе между Москвой и Петербургом снизили скорость из-за снегопада

На трассе М-11 из-за снегопада до 70 км/ч снижена разрешенная скорость

На трассе между Москвой и Петербургом снизили скорость из-за снегопада
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«Автодор» снизил разрешенную скорость на трассе М-11 «Нева» до 70 км/ч в Ленинградской и Новгородской областях из-за снега, сообщается в его телеграм-канале.

Водителей, которые уже сменили резину на летнюю, призвали отложить поездки по трассе в эти выходные. Снег, по прогнозам синоптиков, может продлиться до вечера субботы, 20 апреля.

Петербургу и Новгороду синоптики пообещали «декабрьские» сугробы
Общество
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

В центре погоды «Фобос» предупредили  о «декабрьских сугробах» в Великом Новгороде и Петербурге на выходных, 20-21 апреля. Причиной осадков и похолодания синоптики назвали балканский циклон.

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Теги
снег апрель Санкт-Петербург Тверская область Новгородская область
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Петербургу и Новгороду синоптики пообещали «декабрьские» сугробы
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