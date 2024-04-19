Петербургу и Новгороду синоптики пообещали «декабрьские» сугробы

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На выходных 20–21 апреля в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде ожидаются «декабрьские» сугробы высотой 5–10 см, сообщает центр «Фобос».

Причиной синоптики назвали балканский циклон, который принес похолодание и осадки на Русскую равнину. В ее северной части за 12 часов может выпасть более 20 мм осадков — это почти месячная норма для апреля.

«Севернее линии Смоленск — Великий Новгород дожди будут переходить в снег. <...> В Санкт-Петербурге и Великом Новгороде появятся <...> сугробы высотой 5–10 см», — говорится в публикации. По данным центра, «рецидив зимы» продлится недолго.

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупредило, что 19 апреля местами будут сильный снег и метель, а также ветер с порывами до 17 м/с. Водителей призвали пересесть на общественный транспорт, а пешеходов — быть осторожными.

Ранее, 10 апреля, в Санкт-Петербурге был установлен тройной температурный рекорд. Тогда воздух в городе прогрелся до плюс 21,5 градуса, побив рекорд 1890 года. Кроме того, это была самая высокая температура воздуха в Петербурге с начала 2024 года и самая ранняя дата в городе с температурой выше плюс 20 градусов.

О похолодании и мокром снеге в Москве и Подмосковье ранее предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в ночь на субботу, 20 апреля, температура воздуха в Москве будет от 0 до плюс 5 градусов. Днем ожидается плюс 11–13 градусов, в воскресенье, 21 апреля, — плюс 14–16 градусов.