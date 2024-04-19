 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Петербургу и Новгороду синоптики пообещали «декабрьские» сугробы

Центр «Фобос»: в Петербурге и Великом Новгороде наметет сугробы высотой 5–10 см
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На выходных 20–21 апреля в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде ожидаются «декабрьские» сугробы высотой 5–10 см, сообщает центр «Фобос».

Причиной синоптики назвали балканский циклон, который принес похолодание и осадки на Русскую равнину. В ее северной части за 12 часов может выпасть более 20 мм осадков — это почти месячная норма для апреля.

«Севернее линии Смоленск — Великий Новгород дожди будут переходить в снег. <...> В Санкт-Петербурге и Великом Новгороде появятся <...> сугробы высотой 5–10 см», — говорится в публикации. По данным центра, «рецидив зимы» продлится недолго.

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупредило, что 19 апреля местами будут сильный снег и метель, а также ветер с порывами до 17 м/с. Водителей призвали пересесть на общественный транспорт, а пешеходов — быть осторожными.

Вильфанд спрогнозировал снежинки и мокрый снег в Подмосковье
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее, 10 апреля, в Санкт-Петербурге был установлен тройной температурный рекорд. Тогда воздух в городе прогрелся до плюс 21,5 градуса, побив рекорд 1890 года. Кроме того, это была самая высокая температура воздуха в Петербурге с начала 2024 года и самая ранняя дата в городе с температурой выше плюс 20 градусов.

О похолодании и мокром снеге в Москве и Подмосковье ранее предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в ночь на субботу, 20 апреля, температура воздуха в Москве будет от 0 до плюс 5 градусов. Днем ожидается плюс 11–13 градусов, в воскресенье, 21 апреля, — плюс 14–16 градусов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Погода похолодание Санкт-Петербург
Материалы по теме
Синоптики назвали дату первой в этому году грозы в Москве
Общество
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Москве
Общество
Синоптик допустил повторение в Москве температурного рекорда 1951 года
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 18 апр, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 18 апр, 16:37
На главу Россельхозцентра в Ростове завели уголовное дело о хищении Общество, 12:55
Юлия Ефимова заявила, что ее не пугает осуждение за нейтральный статус Спорт, 12:51
Лондонскую копию Белого дома выставили на продажу почти за £30 млн Недвижимость, 12:49
Река Ишим в Тюменской области поднялась на 60 см за четыре часа Общество, 12:45
Распродажа в акциях TSMC продолжилась вопреки прибыли лучше прогнозов Инвестиции, 12:41
В ЕС одобрили конфискацию «необъяснимого» преступного богатства Политика, 12:34
Петербургу и Новгороду синоптики пообещали «декабрьские» сугробы Общество, 12:32
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Путин наградил орденом дочь Гагарина и директора музеев Кремля Общество, 12:26
Фигурантов дела об убийстве из-за парковки объявили в федеральный розыск Общество, 12:23
Нагельсман продлил контракт со сборной Германии по футболу Спорт, 12:23
Семак назвал главную проблему российского судейства Спорт, 12:16
Максим Никулин оценил безопасность в цирке после теракта в «Крокусе» Технологии и медиа, 12:01
Многозадачность вредит делу, но ее требуют от персонала. Что здесь не так Pro, 12:00
Путин присвоил спикеру парламента Чечни Даудову звание генерал-майора Политика, 11:58