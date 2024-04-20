На военной базе в Ираке произошел взрыв

На военной базе сил шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» (Силы народной мобилизации) в Ираке произошел взрыв, сообщают Reuters со ссылкой на источники и Al Jazeera со ссылкой на корреспондента.

Взрыв произошел на базе, расположенной к югу от столицы страны, Багдада, уточнили собеседники Reuters. По словам источников агентства в службах безопасности, взрыв произошел в результате авиаудара, нанесенного ближе к полуночи.

Источники агентства в Силах народной мобилизации сообщили, что целью удара была военная база Калсу, где расположена их штаб-квартира. Объект расположен неподалеку от города Эль-Искандария примерно в 50 км от Багдада. О взрывах на базе Калсу также пишет Sky News Arabia, по данным канала, их было несколько.

По словам собеседников Reuters, в результате взрыва никто не погиб, однако базе был причинен ущерб. По информации Al Jazeera, после взрыва на объекте начался пожар.

Источник AFP в МВД (идет ли речь об иракском, не уточняется), в свою очередь, сообщил, что в результате бомбардировки базы Калсу в провинции Бабиль погиб один человек, еще восемь пострадали. Все они, по данным агентства были военнослужащими.

Другой военный чиновник сообщил AFP о трех пострадавших. Он подтвердил, что на базе началось возгорание, уточнив, что взрывы произошли на складах с оборудованием. Представитель МВД сказал, что в результате бомбардировки пострадали вооружения, военная техника и транспортные средства.

«Аль-Хашд аш-Шааби» ранее состояли из разрозненных группировок и поддерживались Ираном, отмечает Reuters. Позднее иракские власти официально признали их частью сил безопасности. По информации AFP, «Аль-Хашд аш-Шааби» находятся в подчинении премьер-министра Ирака.