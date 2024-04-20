 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На военной базе в Ираке произошел взрыв

На военной базе к югу от Багдада произошел взрыв

На военной базе сил шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» (Силы народной мобилизации) в Ираке произошел взрыв, сообщают Reuters со ссылкой на источники и Al Jazeera со ссылкой на корреспондента.

Взрыв произошел на базе, расположенной к югу от столицы страны, Багдада, уточнили собеседники Reuters. По словам источников агентства в службах безопасности, взрыв произошел в результате авиаудара, нанесенного ближе к полуночи.

Какими будут последствия ночного удара Израиля по иранской авиабазе
Политика
Биллборд в Тегеране

Источники агентства в Силах народной мобилизации сообщили, что целью удара была военная база Калсу, где расположена их штаб-квартира. Объект расположен неподалеку от города Эль-Искандария примерно в 50 км от Багдада. О взрывах на базе Калсу также пишет Sky News Arabia, по данным канала, их было несколько.

По словам собеседников Reuters, в результате взрыва никто не погиб, однако базе был причинен ущерб. По информации Al Jazeera, после взрыва на объекте начался пожар.

Источник AFP в МВД (идет ли речь об иракском, не уточняется), в свою очередь, сообщил, что в результате бомбардировки базы Калсу в провинции Бабиль погиб один человек, еще восемь пострадали. Все они, по данным агентства были военнослужащими.

Другой военный чиновник сообщил AFP о трех пострадавших. Он подтвердил, что на базе началось возгорание, уточнив, что взрывы произошли на складах с оборудованием. Представитель МВД сказал, что в результате бомбардировки пострадали вооружения, военная техника и транспортные средства.

«Аль-Хашд аш-Шааби» ранее состояли из разрозненных группировок и поддерживались Ираном, отмечает Reuters. Позднее иракские власти официально признали их частью сил безопасности. По информации AFP, «Аль-Хашд аш-Шааби» находятся в подчинении премьер-министра Ирака.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Ирак военная база авиаудар взрывы
Материалы по теме
Какими будут последствия ночного удара Израиля по иранской авиабазе
Политика
Россия приостановила рейсы через Израиль, Ирак и Иорданию
Политика
«Аэрофлот» сообщил, что не летает над Ираком, Иорданией и Израилем
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
В Смоленской области после падения дрона начался пожар на объекте ТЭК Политика, 03:49
Фонтаны Петергофа впервые за много лет работают в снегопад. Видео Общество, 03:45
Выпуск новых биткоинов в четвертый раз в истории сократился вдвое Крипто, 03:26
Киргизский Finca Bank ограничит переводы из Сбербанка и Тинькофф-банка Финансы, 03:21
Приставы передали изъятые за пьяную езду машины на нужды военной операции Политика, 03:00
На военной базе в Ираке произошел взрыв Политика, 02:59
«Ъ» связал увольнение ректора Института русского языка с партнерами вуза Политика, 02:10
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Над Тульской областью сбили дрон Политика, 02:08
КНДР испытала новую зенитную ракету Политика, 02:00
США ввели санкции против МЗКТ и трех китайских фирм Политика, 01:46
Два человека погибли при атаке дронов на белгородское село Пороз Политика, 01:39
Власти Украины сообщили о повреждениях в порту Южный под Одессой Политика, 01:31
МВД назвало причины задержания латвийского рэпера Платины в Томске Общество, 01:11
Украинские военные назвали два тяжелых для ВСУ места боев Политика, 01:05