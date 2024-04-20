Над Тульской областью сбили дрон
Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Тульской области, сообщило местное Министерство по региональной безопасности.
Дрон сбили в ночь на 20 апреля. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, уточнили в ведомстве.
Власти российских регионов регулярно сообщают об уничтожении беспилотников над их территорией после начала военной операции. В ночь на 20 апреля атакам также подверглись Курская, Калужская, Брянская и Белгородская области.
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