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Военная операция на Украине ,  
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Над Тульской областью сбили дрон

Средства ПВО сбили дрон над Тульской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Тульской области, сообщило местное Министерство по региональной безопасности.

Дрон сбили в ночь на 20 апреля. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, уточнили в ведомстве.

Дрон взорвался возле электроподстанции в Калужской области
Политика

Власти российских регионов регулярно сообщают об уничтожении беспилотников над их территорией после начала военной операции. В ночь на 20 апреля атакам также подверглись Курская, Калужская, Брянская и Белгородская области.

Над Тульской областью сбили дрон
Над Тульской областью сбили дрон

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Теги
Тульская область беспилотники ПВО
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