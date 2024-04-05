Техника института ядерной физики в Петербурге арестовали за «фейки» о ВС
Сотрудника Петербургского институте ядерной физики (ПИЯФ) им. Б.П. Константинова (входит в НИЦ «Курчатовский институт») Дмитрия Богмута отправили под стражу на два месяца по обвинению в распространении «фейков» об армии, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Богмут работает техником в отделе исследования конденсированного состояния ПИЯФ. 4 апреля ему предъявили обвинения по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК, по которому Богмуту грозит до 10 лет лишения свободы. Согласно решению Октябрьского районного суда, в СИЗО он будет находиться до 3 июня. Техник просил меру пресечения в виде запрета определенных действий.
По версии следствия, в марте-июня прошлого года Богмут, находясь в здании института ядерной физики в Гатчине, «публично распространил на определенном сайте тексты, видеозаписи и изображения с заведомо ложной информацией об использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ». В частности, речь шла о видео, которое «содержит недостоверную информацию о целях и ходе СВО».
3 апреля доцента Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) Дмитрия Буракова оштрафовали из-за изображения герба Украины с антивоенным лозунгом на аватарке во «Вконтакте». Штраф в размере 30 тыс. руб. наложили по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Бураков сообщил, что намерен подать апелляцию.
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