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Военная операция на Украине ,  
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Техника института ядерной физики в Петербурге арестовали за «фейки» о ВС

Техника Петербургского института ядерной физики арестовали за фейки об армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Техник ПИЯФ (входит в Курчатовский институт) Богмут опубликовал видео с «фейками» об армии, находясь в институте. Его отправили в СИЗО на два месяца, Богмуту грозит до десяти лет лишения свободы
Дмитрий Богмут
Дмитрий Богмут (Фото: объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

Сотрудника Петербургского институте ядерной физики (ПИЯФ) им. Б.П. Константинова (входит в НИЦ «Курчатовский институт») Дмитрия Богмута отправили под стражу на два месяца по обвинению в распространении «фейков» об армии, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Богмут работает техником в отделе исследования конденсированного состояния ПИЯФ. 4 апреля ему предъявили обвинения по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК, по которому Богмуту грозит до 10 лет лишения свободы. Согласно решению Октябрьского районного суда, в СИЗО он будет находиться до 3 июня. Техник просил меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, в марте-июня прошлого года Богмут, находясь в здании института ядерной физики в Гатчине, «публично распространил на определенном сайте тексты, видеозаписи и изображения с заведомо ложной информацией об использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ». В частности, речь шла о видео, которое «содержит недостоверную информацию о целях и ходе СВО».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
дискредитация армии Санкт-Петербург Курчатовский институт
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